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"Мне тяжело писать": заболевшая коронавирусом Тимошенко обратилась к украинцам

14:54
  • понедельник
  • 24 августа 2020

У политика температура под 40

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Днем независимости и рассказала о своем самочувствии.
Состояние тяжёлое: Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Тимошенко заразилась коронавирусом. Ее пресс-секретарь сообщила, что политик лежит в больнице с температурой 39 и в тяжелом состоянии.

"Мне тяжело писать этот пост, потому что "вирус, которого нет" - таки есть. Поэтому у меня к вам большая пожелание: берегите себя! Вы все очень важны, вы все очень нужны, вы - неповторимы и лучшие! Спасибо каждому, кто беспокоится обо мне. Ваша поддержка придает силы!", - обратилась Тимошенко к украинцам.  

По последним данным университета имени Джона Хопкинса, на Украине зафиксированы 109 234 случая коронавируса, умерли 2 335 человек.

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