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Лолита порассуждала про харассмент и проституцию

15:16
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Певица заявила, что харассмент необходим женщинам старше 50 лет

Лолита Милявская пошутила, что женщинам в возрасте от 50 лет и старше полезны домогательства. "В том смысле, что если они исчезнут, то мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами", - заявила артистка.
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Также она высказала мнение, что движение против домогательств, в рамках которого мировые знаменитости признаются в случаях харассмента, "попахивает человеческой проституцией". Больше всего певицу возмутило, что неприятные истории "всплывают" спустя много лет, когда человек уже добился популярности.

"Почему-то претензии предъявляют обеспеченным людям и лет через 10-15. А кто тебе мешал отказать и не получить "Оскар" впоследствии? И, простите, никогда не поверю, что женщина ночью шла в гостиничный номер к мужчине и не понимала, что там может произойти", - рассудила Милявская. Она добавила, что в таких случаях становится "жалко этих мужчин", передает КП.

56-летняя Милявская в прошлом году развелась с пятым мужем фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс сопровождался скандалом, Лолита потребовала признать девятилетний брак фиктивным.

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