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Путин рассказал о главной российской проблеме

14:53
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Президент страны побеседовал с губернатором Ростовской области

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с главой Ростовской области Василием Голубевым. В ходе общения глава государства отметил, что в настоящее время безработица выступает в качестве одной из основных проблем страны.
Путин сообщил о снижении численности населения России

"Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", - заявил президент.

Он посоветовал Голубеву "обратить внимание на рынок труда" и отметил, что "Ростов - это развитый регион и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства", передает ТАСС.

Губернатор Ростовской области сообщил президенту, что на сегодняшний день число безработных в регионе превысило 96 тысяч человек, что составляет порядка 4,6% населения. Голубев отметил, что региональные власти заняты поиском решения устранения проблемы, продумываются механизмы поддержки занятости. "Я думаю, что для нас это важнейшая задача, усилия будем прилагать для того, чтобы здесь ситуацию переломить", - заверил президента губернатор.

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