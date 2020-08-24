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В ЮАР загорелась вторая по размеру мечеть (видео)

15:24
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Огонь охватил все здание

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) загорелась мечеть Джама Масджид, она является второй по размеру мечетью в стране.

Джама Масджид расположена в центре города Дурбан. На видео, опубликованном в Сети, можно заметить, что огонь охватил все здание, по улице бегут перепуганные люди, некоторые снимают происходящее на камеру. На дороге образовалась пробка.

На данный момент на месте ЧП работают пожарные. Прибыли несколько машин скоро помощи. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Причина пожара пока не установлена, передает ТАСС.   

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