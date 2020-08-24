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В ВОЗ рассказали о возможности повторного заражения коронавирусом

15:48
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Исследования продолжаются

Повторные случаи заражения COVID-19 могут происходить. Такое мнение высказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 23 миллиона

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что исследования по этому вопросу пока продолжаются. На текущий момент нет информации, сколько времени сохраняется иммунитет.

"Не исключено, что повторное инфицирование может иметь место. Однако не нужно делать быстрые выводы", - приводит ТАСС заявление Марии ван Керкхове.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что создание вакцины от коронавируса не приведет к немедленному завершению пандемии, поскольку врачи еще слишком мало знают о COVID-19 и его последствиях.

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