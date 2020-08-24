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Елена Малышева стала бабушкой в третий раз

15:27
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Она счастлива

Телеведущая, врач Елена Малышева сообщила, что у ее старшего сына родился третий ребенок. Девочку назвали Аней. 
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"Первая девочка в нашей семье. Добро пожаловать на Белый свет, Анечка! Пусть этот мир будет добр к тебе! Ты родилась в большой и дружной семье! У тебя два старших брата! Они всегда будут тебя защищать!" - написала Малышева в Instagram. 

5-летний Игорь, старший внук Малышевой, написал письмо новорожденной. Он заявил, что любит сестру, и пообещал играть с ней каждый день. Двухлетний Артур, младший внук телеведущей, называет сестренку "Няней". 

По словам Малышевой, ее семья очень ждала появления Ани на свет. Она поблагодарила всех за поздравления. "Я действительно счастлива", - призналась телезвезда, которая сейчас гостит у сына в США. 

Отметим, что у Малышевой двое сыновей. Старший пошел по стопам матери, а младший стал юристом. 

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