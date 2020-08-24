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Российские туристы нашли способ обойти европейский карантин

15:30
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Методы сопряжены с серьезным риском

Российские туристы попадают в страны Европы, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения. Не совсем легальными методами обхода карантина путешественники смело делятся в соцсетях, рассказали в Ассоциации туроператоров России.
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Легально в Европу сегодня могут попасть россияне, имеющие гражданство европейской страны либо вид на жительство. Уважительными причинами считаются также учеба, лечение, работа или уход за близкими родственниками.

Особо предприимчивые граждане предлагают желающим слетать за рубеж медицинские справки, оправдывающие поездку. Тарифы – от двух до 60 тысяч рублей. В списке услуг и готовый отрицательный тест на коронавирус, который пригодится по возвращению в Россию.

Подобные попытки обхода карантинных мер – серьезное нарушение закона, напомнили в АТОР.  К ответственности будет привлечен не только организатор нелегального выезда, но и сам турист, передает РИА Новости.

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