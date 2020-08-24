Депутат Мосгордумы Щитов рассказал о благотворительной акции "Собери ребенка в школу"

Вся помощь будет передана детям из многодетных малообеспеченных и малоимущих семей

В городском региональном отделении партии "Единая Россия" проходит ежегодная благотворительная акция "Собери ребенка в школу" для поддержки нуждающихся семей в рамках проекта "Новая школа". Один из участников акции депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов рассказал, что сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей идет с 17 до 28 августа в 12 пунктах. Они расположены в каждом административном округе Москвы.

Вся собранная помощь будет рассортирована и передана детям из многодетных малообеспеченных и малоимущих семей. Щитов рассказал, что по собственному опыту знает, насколько затратна подготовка к 1 сентября - в этом году в школу идут две его дочери.

"Опираясь на свой опыт, я подготовил два школьных комплекта и постарался учесть все: от тетрадок до мешочка для сменной обуви, от подставок для учебников до обложек, красок и прочего. Надеюсь, маленькие ученики останутся довольны", - сказал Щитов в интервью "Аргументам и фактам".

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