ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Щитов рассказал о благотворительной акции "Собери ребенка в школу"

15:22
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Вся помощь будет передана детям из многодетных малообеспеченных и малоимущих семей

В городском региональном отделении партии "Единая Россия" проходит ежегодная благотворительная акция "Собери ребенка в школу" для поддержки нуждающихся семей в рамках проекта "Новая школа". Один из участников акции депутат Московской городской Думы Кирилл Щитов рассказал, что сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей идет с 17 до 28 августа в 12 пунктах. Они расположены в каждом административном округе Москвы.

Вся собранная помощь будет рассортирована и передана детям из многодетных малообеспеченных и малоимущих семей. Щитов рассказал, что по собственному опыту знает, насколько затратна подготовка к 1 сентября - в этом году в школу идут две его дочери.

"Опираясь на свой опыт, я подготовил два школьных комплекта и постарался учесть все: от тетрадок до мешочка для сменной обуви, от подставок для учебников до обложек, красок и прочего. Надеюсь, маленькие ученики останутся довольны", - сказал Щитов в интервью "Аргументам и фактам".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьная канцелярия
Школьная канцелярия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.