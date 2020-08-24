Названа разница в зарплатах у женщин и мужчин на руководящих должностях

В России женщины-руководители зарабатывают значительно меньше коллег противоположного пола

В Росстате подсчитали разницу между зарплатами мужчин и женщин, работающих в руководящей должности. Оказалось, что представительницам слабого пола платят на треть меньше, чем сильной половине человечества.

В среднем, по данным прошлого года, за час женщины-руководители получают 375,32 рублей, тогда как мужчины-руководители – 548,28 рублей. Больше всего платят женщинам в возрасте от 65 лет и старше – 417,17 рублей в час. В 40-44 года средний заработок составляет 407,73 рублей в час, а в 35-39 лет – 403,61 рубля в час. Меньше всего получают молодые руководительницы в возрасте от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет – 272,92 и 321,4 рубль в час соответственно.

У мужчин пик финансовой успешности приходится на 35-39 лет, в этом возрасте в среднем зарплата на руководящем посту составляет 622,91 рубля за час работы. Далее по убывающей: в 40-44 года мужчина-руководитель может рассчитывать на доход в 611,22 рублей в час, а в 45-49 лет – 575,01 рублей в час. Меньше всего также зарабатывают молодые управленцы: 314,43 рублей в час в 20-24 года и 447,93 рублей в час в 25-29 лет, передает NEWS.ru.

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