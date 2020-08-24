"Снова в деле": Ефремов передумал увольнять Пашаева

Они заключили новое соглашение

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что он продолжит защищать актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП в Москве.

21 августа Ефремов неожиданно отказался от услуг своих адвокатов. Он решил искать более сильных защитников. Актеру отвели на это пять дней. Однако 24 августа выяснилось, что защищать звезду будут все те же Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская.

"Только что мы заключили с Михаилом Олеговичем новое соглашение. Я и моя коллега Шаргородская снова в деле", - сказал Пашаев mk.ru.

Источник ТАСС подтвердил эту информацию. "Даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии этого защитника, которая заключается в том, что актера могло не быть за рулем его джипа в момент столкновения с автомобилем погибшего", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Александр Добровинский, который представляет в суде интересы потерпевших, уже знает о возвращении Пашаева. "Учитывая, что он [Пашаев] уже хорошо знаком с деталями дела, надеюсь, в понедельник слушание состоится без переносов", - отметил юрист.

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице. По версии следствия, актер находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. Ефремов сначала признал свою вину, но потом стал утверждать, что не помнит, где находился в момент аварии - за рулем или на пассажирском месте.

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