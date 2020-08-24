Популярный бодрящий напиток оказался вовсе не безвредным

Любителям "Рафа" стоит задуматься о количестве выпиваемого напитка

Диетолог Наталья Круглова объяснила, что "Раф", в состав которого входит эспрессо, молоко, сливки и сладкие сиропы, является высококалорийным и крайне негативно сказывается на фигуре. При этом стаканчик кофе не сможет заменить собой прием пищи, поскольку не содержит нужное количество витаминов и минералов. "Это просто пустые углеводы и насыщенный жир. Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток", - подчеркнула врач.

Круглова добавила, что растительное молоко в составе кофейного напитка не способно сделать "Раф" полезнее. "Растительное молоко — это в основном углевод и немного растительного белка. В этом смысле коровье молоко более полноценно в плане аминокислот", - объяснила диетолог. Экспериментировать с "альтернативным" молоком она посоветовала только людям с непереносимостью лактозы, остальные люди подобным способом сокращают количество потребляемых аминокислот, передает Ридус.

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