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Популярный бодрящий напиток оказался вовсе не безвредным

15:41
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Любителям "Рафа" стоит задуматься о количестве выпиваемого напитка

Диетолог Наталья Круглова объяснила, что "Раф", в состав которого входит эспрессо, молоко, сливки и сладкие сиропы, является высококалорийным и крайне негативно сказывается на фигуре. При этом стаканчик кофе не сможет заменить собой прием пищи, поскольку не содержит нужное количество витаминов и минералов. "Это просто пустые углеводы и насыщенный жир. Если у человека стоит цель набрать вес, то можно употреблять этот напиток", - подчеркнула врач.
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Круглова добавила, что растительное молоко в составе кофейного напитка не способно сделать "Раф" полезнее. "Растительное молоко — это в основном углевод и немного растительного белка. В этом смысле коровье молоко более полноценно в плане аминокислот", - объяснила диетолог. Экспериментировать с "альтернативным" молоком она посоветовала только людям с непереносимостью лактозы, остальные люди подобным способом сокращают количество потребляемых аминокислот, передает Ридус.

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