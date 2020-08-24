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Врач рассказала о простом способе снизить риск инсульта, инфаркта и рака

16:07
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Это под силу каждому

Небольшие, но регулярные физические нагрузки помогают снизить риск инсультов, инфарктов и онкологических заболеваний.  
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Об этом заявила врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Для поддержания здоровья рекомендуется кататься на велосипеде три раза в неделю по 30 минут.

Полезность "двухколесного образа жизни" была доказана экспериментальным путем. В исследовании приняли участие мужчины в возрасте от 27 до 54 лет, которые перенесли инфаркт миокарда. В течение трех месяцев они совершали велосипедные прогулки трижды в неделю и результат не заставил себя ждать. Уровень хорошего холестерина вырос на 23%, а липидный профиль сильно улучшился.

Кроме того, занятия помогли снизить уровень гормона эстрадиола с абсолютно повышенного значения (50,1) до полной нормы (27,8). Павлова напомнила, что если уровень эстрадиола выше 40, то возрастает риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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