Тихановская согласилась на мирную передачу власти в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты ждет помощи международных организаций
Соперник Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская готова к диалогу о мирной передаче власти в стране. Таким способом можно разрешить политический кризис в республике, считает экс-кандидат.
"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога", - заявила Тихановская на встрече с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, которая прошла в Литве.
Оппозиционер призвала все страны "уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии" и заявила, что только белорусский народ может решить свое будущее на новых - справедливых и свободных – выборах, передает РИА Новости.
Тихановская не признала результатов выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них более 80% голосов. Оппозиция организовала массовые акции протеста.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"