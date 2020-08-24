Тихановская согласилась на мирную передачу власти в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты ждет помощи международных организаций

Соперник Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светлана Тихановская готова к диалогу о мирной передаче власти в стране. Таким способом можно разрешить политический кризис в республике, считает экс-кандидат.

"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога", - заявила Тихановская на встрече с замгоссекретаря США Стивеном Биганом, которая прошла в Литве.

Оппозиционер призвала все страны "уважать суверенитет и территориальную целостность Белоруссии" и заявила, что только белорусский народ может решить свое будущее на новых - справедливых и свободных – выборах, передает РИА Новости.

Тихановская не признала результатов выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них более 80% голосов. Оппозиция организовала массовые акции протеста.

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