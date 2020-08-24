Россия выдворила австрийского дипломата

Это ответная мера на аналогичное решение Австрии

В МИД России сообщили, что Москва заявила послу Австрии протест в связи с решением Вены об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть страну. В качестве ответной меры дипломат посольства Австрии объявлен персона нон грата, передает РИА Новости.

О выдворении сотрудника российского посольства в Вене стало известно в понедельник. Он должен покинуть страну до 1 сентября. В нашей дипмиссии решение назвали безосновательным и наносящим урон двусторонним отношениям.

В Госдуме и Совете Федерации обратили внимание, что высылка российских дипломатов стала слишком частой практикой со стороны европейских партнёров. В Кремле ранее пообещали, что Россия не оставит без последствий высылку из Австрии нашего дипломата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"