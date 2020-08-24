Депутат МГД Гусева: в школах Москвы будут чаще проводить санитарную обработку из-за COVID-19

Перед началом учебного года все педагоги пройдут тестирование на коронавирус

Из-за коронавируса санобработку помещений в столичных школах будут проводить чаще. Об этом рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Она также отметила, что перед началом учебного года все педагоги пройдут тестирование на COVID-19. Кроме того, дополнительной организации потребует навигация между классами для безопасности детей.

"Задача нас всех, от учеников и родителей до преподавателей, администрации школ и городских властей - несмотря на внешние изменения, оставить качество столичного образования на привычно высоком уровне", - приводит АГН "Москва" слова Гусевой.

Ранее сообщалось, что власти не планируют переводить столичные школы на дистанционное обучение. С 1 сентября они заработают в очном режиме.

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