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На Украине раскрыли планы штурмы Крыма

16:37
  • понедельник
  • 24 августа 2020

В Киеве считают, что для наступления есть все возможности

Владимир Зеленский может начать наступление на Крым, для этого у президента Украины сегодня есть все возможности. А в помощниках у него недостатка не будет, заявил экс-секретарь СНБО, глава штаба партии "Европейская солидарность" Александр Турчинов.
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Турчинов считает, что к потере Украиной территорий причастны бывший президент Виктор Янукович и те, кто "уничтожал обороноспособность страны". Но президент предлагает допрашивать хотят тех, кто сегодня оппонирует власти.

Бывший секретарь СНБО прокомментировал выступление Зеленского в День независимости Украины. Украинский президент в своей речи отметил, что люди, которые "без боя подарили часть территории", должны давать показания, а не "проповедовать о патриотизме".

"У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь", - ответил на слова президента Турчинов. В то же время, он заявил в интервью"Радио Свобода", что, по его мнению, для Зеленского договор с Россией важнее, чем "защита украинской земли".

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