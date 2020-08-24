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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

18:18
  • понедельник
  • 24 августа 2020

О чем еще говорили президент России и премьер-министр Израиля?

Ряд вопросов международной безопасности Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает "ТВ Центр".

Лидеры двух стран рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке с учётом достигнутой недавно между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами договорённости о полной нормализации отношений. Собеседники выразили надежду, что соглашение будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху также обсудили ситуацию в Сирии и отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшей координации действий для противодействия международному терроризму. Беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

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