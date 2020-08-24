Тихановская встретилась с представителем Госдепа

Во вторник она выступит перед депутатами Европарламента

Москва обеспокоена косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента. Ещё одним подтверждением того, что Запад подпитывает протесты, стала сегодняшняя встреча лидера оппозиции Светланы Тихановской с послом США в Литве. Антиправительственные акции в Белоруссии не стихают с 9 августа. И, как отметил Александр Лукашенко, массовые шествия уже стали причиной ухудшения ситуации с коронавирусом.

Эти секунды видео задержания двух участников так называемого координационного совета белорусской оппозиции остальные его члены раздуют до масштабов преследования и ограничения диалога с властью. Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский подошли к воротам одного из крупнейших госпредприятий, чтобы склонить сотрудников к массовой забастовке. Начальник районного ОВД предложил Ковальковой и Дылевскому самостоятельно прибыть в отдел для разбирательства, но они отказались. И только после этого были помещены в автозаки. Причем, именно эту версию озвучивают сами оппозиционеры, так же, как и причины задержания.

Накануне, в Белоруссии снова прошли акции протеста. МВД Республики составило 79 протоколов - ограничившись административными наказаниями. При этом, в ведомстве отметили, что за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий предусмотрены как штрафы, так и уголовная ответственность - вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет за беспорядки. В милиции призвали людей не поддаваться на провокации и не принимать участие в несанкционированных митингах. А Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране негативно влияют на ситуацию с коронавирусом.

"Коронавирус же никуда не ушел. Правда, Бог нас еще пока миловал, не пошла волна вторая как в Европе. Но, должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать и у нас нет того спада болезни, как это было когда-то", - сказал он.

В Республике более 70 тысяч положительных случаев КОВИД-19. А ведь на носу начало учебного года. Обращаясь к министру образования, президент потребовал защитить бюджетников, которые сейчас выслушивают много неприятного в свой адрес от оппозиции.

О взаимоотношениях Москвы с белорусской оппозицией в понедельник рассказал пресс-секретарь Президента России: "Пока чётких каких-то сигналов в отношении России не озвучивалось. Но в любом случае, какое-то установление контактов, оно бы и шло в русле вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Мы критикуем тех, кто это делает, считаем это неверным и не собираемся это делать сами. По крайней мере, сейчас, в ходе так называемой горячей стадии".

Так называемый координационный совет всячески открещивается от намерений разорвать в будущем все отношения с Москвой. Правда, заявления весьма противоречивые. Россию скорее рассматривают как покупателя и поставщика, а вот душой стремятся в Европу. При этом, не очень понятно, в чем тогда логика призывов к забастовкам на предприятиях. Если те перестанут выпускать продукцию, то что ж тогда продавать?

Координационный совет уверяет: они вообще не занимаются внешней политикой. А являются просто общественной площадкой для диалога руководства Республики с народом. Мол, никакого захвата власти и изменения конституционного строя они не хотят. При этом, Светлану Тихановскую участники этой площадки называют исключительно законно избранным президентом Белоруссии. И призывают граждан отзывать депутатов местных советов и парламента. Уверяют, что политический кризис - это исключительно внутреннее дело Республики и разрешить его может только белорусский народ - но не забывают бравировать иностранной поддержкой, в том числе, и финансовой, и признанием координационного совета западом.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская с гражданами родной республики общается исключительно с западных площадок. Хотя раньше уверяла, что не покинет Минск. В понедельник в Литве она встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном и пожаловалась на то, что выборы в Республике были несвободными. К чему такие переговоры высокому гостю, не совсем понятно, ведь накануне в интервью польским журналистам Тихановская заявила об отсутствии у нее политических амбиций.

Уже завтра она выступит перед депутатами Европарламента. Ожидается, что по итогам заседания будет подготовлена резолюция по Белоруссии. Но вот ближайшим соседям, похоже, не терпится. Ну где еще и когда крошечная Литва сможет поиграть мускулами. Сегодня Белоруссия заявила о том, что Прибалтийская республика попыталась нарушить воздушное пространство, запустив зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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