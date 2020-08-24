Как Украина провела главный национальный праздник

С речью выступил Владимир Зеленский

День Независимости Украины сотни националистов и участников военной операции в Донбассе вышли на акции протеста в Киеве. К радикалам присоединился бывший глава государства Пётр Порошенко. Марш по центральным улицам завершился митингом у офиса президента. Собравшиеся угрожали свергнуть действующую власть, требовали принять закон о коллаборантах и освободить подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Отделившись от основной колонны, ветераны АТО и украинские националисты приходят под офис президента. Небольшой кордон из полицейских толпа сминает моментально, привычно скандируя: "Позор, позор!"

На этом, правда, все и заканчивается. Омрачать день украинской независимости мордобоем националисты не решаются, ограничиваясь словесным порицанием нынешней власти. Прошлая же шагает вместе с ними, возглавляя основную колонну. Порошенко улыбается. Машет руками, параллельно давая интервью собственному каналу.

"Мы уверены, что вот эта сила, которая сбережёт Украину. Это сила, которая не позволит некомпетентной власти переступить красные линии. Ведь речь идет о сохранении державы. Сохранении суверенитета. Я вижу Украину только независимой, европейской страной. Членом ЕС и НАТО", - заявил Порошенко.

Со сцены бывший президент Украины говорит о том же, клеймя Зеленского за слабость. И за то, что он вновь отказался от проведения парада на день независимости. Но судя по всему, украинцам его ждать вообще не стоит, учитывая условия, при которых Зеленский пообещал его провести.

"Очень жаль, но сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Но мы сделаем все, чтобы настал день, когда они вернутся. И когда мы вернём всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир. Мы сделаем большой парад победы наших войск и нашей техники, парад после которого больше ни у кого, даже не появится мысль, нарушить мир на Украине, посягнуть на её суверенитет и независимость", - заявил Зеленский.

Говорить красиво и пафосно Зеленский, конечно, умеет. У артиста этого не отнять. А ещё он хорошо умеет давать несбыточные обещания, говорят политологи. Вот и сегодня без этого не обошлось. Вся речь украинского лидера буквально сквозила яркими образами будущего, которое для Украины нарисовал тот, кто писал эту речь президенту.

"Мы строим такую Украину, страну, которая всегда готова дать бой - неважно, кто атакует. Агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать патриотические проповеди", - сказал Зеленский.

Но ковид пока не побежден. Коррупционеры не наказаны. Пример того же Порошенко или Турчинова, который сегодня также шагал в колонне с ветеранами, лишнее тому доказательство. Жить люди при Зеленском лучше не стали. Экономика по-прежнему на дне. А страна как существовала за счёт иностранных кредитов, так и существует, распродавая последнее.

Какая уж тут независимость. Одно название. За 29 Украина её почти растеряла, признают даже местные эксперты и политологи. А вместе с ней и тот потенциал, который достался бывшей советской республике после развала СССР.

"В 91-м году Украина выходила из СССР будучи 6-й в мире по наукоемкости производства своего хозяйства. Производства станков, машин у нас было на пике. Мы выходили на таких условиях, когда спорили с Южной Кореей, где все это есть. С Германией, где все это есть. С Францией, где все это есть. Мы с этими странами спорили. Шестое место. Япония там недалеко была. Мы с ними спорили, а потом проспорили это всё", - говорит политический эксперт Владимир Кацман.

Причем, проспорили так, что Украина превратилась в беднейшую страну Европы, частью которой местные элиты так стремятся стать. Но ни членство в ЕС, ни в НАТО Киеву теперь точно не светит. И до самой счастливой страны континента, которую Зеленский пообещал сегодня построить, тоже очень далеко. Хотя оптимизма украинцам, конечно, не занимать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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