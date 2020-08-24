Два десятка бывших сенаторов-республиканцев перешли на сторону Байдена

Демократы назвали этот шаг "решительным отпором Трампу"

Кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена решили поддержать республиканцы. На его сторону перешли более двух десятков бывших сенаторов – членов республиканской партии.

По данным телеканала Fox News, в числе переметнувшихся к демократам – экс-сенатор от Аризоны Джефф Флейк, известный своей критикой действующего главы Белого дома. Флейк не раз заявлял, что не будет голосовать за Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента.

Поддержать Байдена намерены и экс-сенаторы от штата Нью-Гэмпшир Гордон Хамфри, от Вирджинии - Джон Уорнер. Всего в списке перебежчиков не менее 23 бывших конгрессменов. В штабе Байдена назвали решение республиканцев "решительным отпором" Трампу и его администрации.

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