ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два десятка бывших сенаторов-республиканцев перешли на сторону Байдена

16:57
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Демократы назвали этот шаг "решительным отпором Трампу"

Кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена решили поддержать республиканцы. На его сторону перешли более двух десятков бывших сенаторов – членов республиканской партии.
Байден пообещал избирателям быть союзником света

По данным телеканала Fox News, в числе переметнувшихся к демократам – экс-сенатор от Аризоны Джефф Флейк, известный своей критикой действующего главы Белого дома. Флейк не раз заявлял, что не будет голосовать за Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента.

Поддержать Байдена намерены и экс-сенаторы от штата Нью-Гэмпшир Гордон Хамфри, от Вирджинии - Джон Уорнер. Всего в списке перебежчиков не менее 23 бывших конгрессменов. В штабе Байдена назвали решение республиканцев "решительным отпором" Трампу и его администрации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.