Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

Главы государств поговорили по телефону
В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Лидеры обсудили ситуацию внутри Белоруссии и "на внешнем контуре, особенно на западном направлении", сообщает БелТА.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что в Кремле лучше относятся к политикам из Белоруссии, которые выступают за сотрудничество с Россией, чем к тем, кто против этого.
Напомним, протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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