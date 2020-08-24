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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

17:02
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Главы государств поговорили по телефону

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Лидеры обсудили ситуацию внутри Белоруссии и "на внешнем контуре, особенно на западном направлении", сообщает БелТА.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что в Кремле лучше относятся к политикам из Белоруссии, которые выступают за сотрудничество с Россией, чем к тем, кто против этого.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов.

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