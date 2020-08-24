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Белоруссия испытает российскую вакцину от коронавируса

17:28
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Республика станет первым импортером нового препарата

Российскую вакцину от коронавируса поставят в Белоруссию. Республика станет первым импортером нового препарата. Об этом договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора.
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"Президенты договорились, что граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - передает агентство БелТА.

Российская вакцина против COVID-19 разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, при поддержке Минобороны России. Препарат получил название "Спутник V", 11 августа его зарегистрировали в Минздраве.

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