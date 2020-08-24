Су-27 отогнал три самолета НАТО от российской границы

Один из них пытался скрытно приблизиться к рубежу

Службы противовоздушной обороны России засекли три самолета над Балтийским морем, которые пытались приблизиться к российской границе. На перехват был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил Балтийского флота.

"Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет- разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции и самолет базовой патрульной авиации Orion ВМС ФРГ", - сообщили в Национальном центре управления обороной.

По данным Минобороны, немецкий самолет пытался скрытно подобраться к российским рубежам: он шел на малой высоте - 500 метров, и малой скорости - 250 км/ч. Однако российский истребитель со своей задачей справился и не допустил нарушения границ России самолетами НАТО. В Центре подчеркнули, что весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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