Майкл Пенс утвержден кандидатом в вице-президенты США от республиканцев

Решение принято на общенациональном съезде

Кандидатом в вице-президенты США от республиканской партии утвержден Майкл Пенс. Неформальное голосование прошло на общенациональном съезде в городе Шарлотт. Голоса делегатов не подсчитывались, так как конкурентов у Пенса не было.

Церемония выдвижения и утверждения кандидатуры Пенса прошла под председательством конгрессмена от Калифорнии Кевина Маккарти.

"Я рад объявить, что Майкл Пенс получил единогласную поддержку нынешнего съезда, чтобы стать кандидатом Республиканской партии на пост вице-президента США", - провозгласил лидер республиканского меньшинства в Палате представителей американского Конгресса.

61-летний Пенс шел на выборы в 2016 году вместе с Дональдом Трампом. После инаугурации главы Белого дома стал вице-президентом США, напоминает ТАСС.

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