Роспотребнадзор отменил запрет на экскурсии в музеях

Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась

Российским музеям разрешили принимать туристско-экскурсионные группы. Роспотребнадзор отменил запрет, введенный ранее из-за коронавируса. В ведомстве отмечают, что при дальнейшем улучшении эпидемиологической ситуации и другие требования будут смягчены.

"Роспотребнадзором в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением министерства культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что организации снова могут заключать соглашения с туристическими компаниями.

Глава Минкультуры Ольга Любимова в связи с решением Роспотребнадзора отметила: возобновление приема туристско-экскурсионных групп - еще один шаг на пути к восстановлению привычной жизни учреждений культуры.

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