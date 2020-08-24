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Трампа официально объявили кандидатом в президенты США

19:34
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Решение принял съезд Республиканской партии

Дональд Трамп официально объявлен кандидатом в президенты США от республиканцев. Решение приняли на общенациональном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), передает argumenti.ru.
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Ранее на том же съезде Майкл Пенс был выдвинут кандидатом в вице-президенты США. Голоса участников даже не стали подсчитывать, поскольку альтернативы соратнику Трампа не было.

Тем временем более двадцати бывших сенаторов от Республиканской партии заявили о своем намерении поддержать на предстоящих выборах соперника действующего президента – демократа Джо Байдена. В Демократической партии этот шаг назвали "решительным отпором Трампу".

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