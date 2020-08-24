В нескольких районах Крыма начали ограничивать подачу воды

Как решить проблему?

В нескольких районах Крыма - в том числе в Симферополе - из-за сильнейшей засухи вводятся ограничения подачи питьевой воды. Серьёзно обмелели сразу три местных водохранилища, которые наполняются только за счёт дождей и таяния снега. До улучшения ситуации холодную воду будут давать по графику, а горячую отключат. Однако эти меры не распространяются на школы, детсады и туристические объекты. Страдают не только люди, но и фауна полуострова.

На этой неделе прекращают подачу воды в ночное время. Дополнительно отключают горячее водоснабжение. В большинстве районов Симферополя с 31 августа вода будет пять часов утром и три – вечером. Затем, только по три часа два раза в день. Объем потребления в Крымской столице планируют снизить более чем на треть.

Социальные учреждения, больницы, школы, детские сады без воды не останутся. Их оснащают накопителями. Пластиковые резервуары устанавливают во дворе и с помощью насосов подключают к системе водоснабжения. На закупку емкостей власти города выделили 27 млн рублей. Всего установят 230 баков. Они будут автоматически наполняться в часы подачи воды.

Режим ограничения вводится только в трех центральных районах полуострова - Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском. В курортных регионах водоснабжение остается в полном объёме. Кроме того, многие отельеры еще в начале сезона установили баки для сбора воды. Чтобы туристам было комфортно.

Это лето - самое засушливое за последние 150 лет. Малоснежная зима, отсутствие дождей и температурные рекорды - уже в июне воды в Крыму было почти в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. В Симферополь начали давать воду из резервных скважин. Позже военные проложили магистраль из Тайганского водохранилища.

Запасы воды, которые питают столицу Крыма, истощились до критической отметки. Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены менее чем на 20℅. Этого объема хватит чуть больше чем на месяц. Так что придется экономить воду до наступления сезона дождей. Которые начнутся, по подсчетам специалистов, не ранее чем в ноябре.

Пересохли русла крупнейших рек Черная, Кача, Бельбек и Альма. Экологи бьют тревогу. Под угрозой исчезновения редкие виды: крымские пресноводные крабы, двустворчатый моллюск пелавица, аптечные пиявки, рыба - крымский усач.

До 2014 года - потребность полуострова в питьевой воде на 80℅ обеспечивал северокрымский канал. Затем Украина перекрыла русло Днепра. Ученые предлагают разные варианты решения проблемы. Например, использовать термальные источники, родники или собирать испарения в карстовых породах.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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