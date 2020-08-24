ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Схватку стада слонов с буйволом-меланхоликом сняли на видео

20:15
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Битва произошла в национальном парке Крюгера

Схватку нервов между стадом рассерженных слонов и буйволами наблюдали туристы в национальном парке Крюгера на севере ЮАР. Пасущиеся буйволы оказались на пути африканских гигантов, что слонов сильно рассердило.
В Таиланде тысячи слонов отправили в "отпуск"

Когда слоны пошли в атаку, большинство буйволов бросились врассыпную. Но один из них остался на месте, спокойно продолжая питаться. Слон пытался припугнуть оппонента воинственной позой, размахивая ушами и поднимая хобот – но безрезультатно. Буйвол нападавшего просто игнорировал.

В итоге хладнокровие победило. Слоны оставили буйвола в покое и отправились по своим делам. Видео опубликовано на YouTube-канале национального парка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Слоны
Слоны
Слоны
Слоны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.