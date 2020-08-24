Схватку стада слонов с буйволом-меланхоликом сняли на видео

Битва произошла в национальном парке Крюгера

Схватку нервов между стадом рассерженных слонов и буйволами наблюдали туристы в национальном парке Крюгера на севере ЮАР. Пасущиеся буйволы оказались на пути африканских гигантов, что слонов сильно рассердило.

Когда слоны пошли в атаку, большинство буйволов бросились врассыпную. Но один из них остался на месте, спокойно продолжая питаться. Слон пытался припугнуть оппонента воинственной позой, размахивая ушами и поднимая хобот – но безрезультатно. Буйвол нападавшего просто игнорировал.

В итоге хладнокровие победило. Слоны оставили буйвола в покое и отправились по своим делам. Видео опубликовано на YouTube-канале национального парка.

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