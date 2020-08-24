ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Татьяна Батышева отметила важнейшее значение рабилитационной медицины

20:10
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Более 8 тысяч специалистов стали участниками Конгресса реабилитологов в Москве

Более восьми тысяч специалистов из более чем 150 российских городов и зарубежных стран стали участниками Конгресса реабилитологов в столице. Мероприятия прошло формате онлайн, сообщила депутат Мосгордумы Татьяна Батышева.

"Докладчиками на конгрессе выступили более 2 тысяч ведущих отечественных и зарубежных специалистов по детской реабилитации, в частности, из Германии, Канады, Италии", - отметила она.

Татьяна Батышева указала, что реабилитационная медицина - одно из важнейших направлений, и она встречает интерес коллег. "Все доклады, которые я услышала за эти дни, были содержательными, полными, нам с коллегами было что обсудить", - приводит ее слова АГН "Москва".

Одним из самых важных в 2020 году вопросов парламентарий считает вопрос реабилитации детей и подростков, которые перенесли коронавирус. По словам депутата, сегодня цифровые методы внедряются в систему медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями, в том числе и перенесшим COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Медицинская реабилитация
Медицинская реабилитация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.