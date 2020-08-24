Депутат МГД Татьяна Батышева отметила важнейшее значение рабилитационной медицины

Более 8 тысяч специалистов стали участниками Конгресса реабилитологов в Москве

Более восьми тысяч специалистов из более чем 150 российских городов и зарубежных стран стали участниками Конгресса реабилитологов в столице. Мероприятия прошло формате онлайн, сообщила депутат Мосгордумы Татьяна Батышева.

"Докладчиками на конгрессе выступили более 2 тысяч ведущих отечественных и зарубежных специалистов по детской реабилитации, в частности, из Германии, Канады, Италии", - отметила она.

Татьяна Батышева указала, что реабилитационная медицина - одно из важнейших направлений, и она встречает интерес коллег. "Все доклады, которые я услышала за эти дни, были содержательными, полными, нам с коллегами было что обсудить", - приводит ее слова АГН "Москва".

Одним из самых важных в 2020 году вопросов парламентарий считает вопрос реабилитации детей и подростков, которые перенесли коронавирус. По словам депутата, сегодня цифровые методы внедряются в систему медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями, в том числе и перенесшим COVID-19.

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