Российские врачи усомнились в поставленном Навальному в Берлине диагнозе

Названные вещества не были обнаружены в организме пациента

Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, решили врачи берлинской клиники "Шарите". Точно определить субстанцию медики пока не смогли – однако заявили, что наличие вещества подтверждено итогами "многократных" назависимых лабораторных исследований.

Заявление клиники "Шарите" прокомментировали в Омске, в больницу которого был доставлен блогер перед отправкой в Германию. По словам главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, ингибиторы холинестеразы не были выявлены в ходе обследования Навального в Омске.

"При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы. Результат отрицательный", - сказал Сабаев.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинского эксперта, вывод врачей в Берлине об интоксикации Навального ингибиторами холинестеразы – это клинические данные, но не указание на само вещество.

Ингибиторы холинэстеразы - природные и синтетические соединения. Они встречаются как в составе отравляющих веществ, так и в медицинских препаратах, используемых в неврологии и психиатрии.

В берлинской клинике состояние Навального оценивают как стабильно тяжелое, пациент в искусственной коме. По словам врачей, исход заболевания неясен, не исключены последствия в в сфере нервной системы.

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