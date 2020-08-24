Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России

Ограничения продлены на год

Решение Совета ЕС о продлении на год санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма, нашло поддержку у партнеров Евросоюза. Поддержку ограничительных мер подтвердили шесть стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

"Страны - кандидаты Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли - Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года", - говорится в заявлении Брюсселя.

Санкции ЕС были введены еще в 2014 году, тогда же к ним присоединились и шестеро партнеров. В числе ограничений – запрет на въезд в страны Евросоюза жителям Крыма с российскими паспортами, запрет на контакты с крымскими предприятиями, посещение портов полуострова и посадки в крымских аэропортах.

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