ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минск приводит воинские части в высшую степень готовности

21:52
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Планируется призыв военнослужащих из запаса

Минобороны Белоруссии объявило высшую степень боевой готовности для некоторых воинских частей. В стране начался третий этап комплексной проверки армии, во время которого предусматривается, в том числе, призыв военнослужащих из запаса, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Белоруссия мобилизовала армию на западной границе

"Цель проверки - оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. Проверка завершится проведением тактического учения", - говорится в сообщении.

Белорусские Вооруженные силы готовятся к масштабным тактическим учениям, которые пройдут в Гродненской области, вблизи границы с Литвой. Маневры запланированы на 28-31 августа. Об угрозе внешнего вторжения со стороны неоднократно заявлял в последние дни президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военные Белоруссии
Военные Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.