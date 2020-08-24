Минск приводит воинские части в высшую степень готовности

Планируется призыв военнослужащих из запаса

Минобороны Белоруссии объявило высшую степень боевой готовности для некоторых воинских частей. В стране начался третий этап комплексной проверки армии, во время которого предусматривается, в том числе, призыв военнослужащих из запаса, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

"Цель проверки - оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск. Проверка завершится проведением тактического учения", - говорится в сообщении.

Белорусские Вооруженные силы готовятся к масштабным тактическим учениям, которые пройдут в Гродненской области, вблизи границы с Литвой. Маневры запланированы на 28-31 августа. Об угрозе внешнего вторжения со стороны неоднократно заявлял в последние дни президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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