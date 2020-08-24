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В центре Минска прошли задержания протестующих

22:30
  • понедельник
  • 24 августа 2020

Их число уточняется

В понедельник на площади Независимости в Минске прошла несанкционированная акция протеста. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минской милиции, есть задержанные, их число уточняется.

Ранее в понедельник Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение обстановки, сложившейся в стране после президентских выборов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Лукашенко проинформировал главу российского государства о мерах, предпринимаемых для стабилизации обстановки внутри страны и на внешнем контуре.

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