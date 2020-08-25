В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Депутат хочет уберечь детей от коронавируса

Начало учебного года в этом году предложили перенести с 1 сентября на 1 октября.

С таким предложением обратился к главе Минпросвещения Сергею Кравцову депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). По мнению парламентария, эта инициатива необходима из-за эпидемиологической ситуации в стране, она позволит избежать "взрывной нагрузки на медицину".

"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года", - говорится в письме Власова. (Цитата по РИА Новости).

Ранее в Минпросвещения заявили, что занятия в школах начнутся 1 сентября в очном режиме с соблюдением требований Роспотребнадзора. Но в ряде российских городов, в том числе и в Москве, власти отказались от проведения торжественных линеек. Для первоклассников проведут локальные праздники.

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