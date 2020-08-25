"Оторвать от России": названы цели Запада по ситуации в Белоруссии

В Европе задумали разрушить Союзное государство, указала эксперт Вероника Крашенинникова

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили влияние Запада на ситуацию в Белоруссии. Какие цели ставят перед собой страны на Западе? И сколь вероятно повторение киевского сценария в Белоруссии? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник главы международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Цели разные у разных западных государств. Но самая главная – оторвать Белоруссию от России, разрушить Союзное государство. Франции и Германии хотелось бы это сделать минимальной ценой, то есть без конфликта с Россией. Поэтому Эммануэль Макрон и Ангела Меркель сделали достаточно сдержанные заявления. Но есть и более агрессивные и воинственные силы на Западе. Например, Польша. Для этой страны Белоруссия – это необходимый сегмент того "Междуморья", который хочет создать Польша", - сказала эксперт.

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