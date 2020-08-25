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На Дальнем Востоке готовятся к серьезным подтоплениям

08:26
  • вторник
  • 25 августа 2020

В регион прибыли специалисты из Москвы

В  Хабаровский край, где готовятся к мощному удару циклона, прибыл отряд МЧС из Москвы. В распоряжении специалистов - семь беспилотников. Сейчас необходимо оценить в каком состоянии реки Амур и Тунгуска. В зоне риска находятся три десятка населённых пунктов, в том числе сам Хабаровск, а именно острова Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. С воздуха за обстановкой непрерывно будут следить и в соседних Амурской области и Еврейской автономии. Впереди холода, а любые осадки неизбежно приведут к подтоплениям частного сектора.

По громкой связи жителей просят покинуть опасную зону. После сильных дождей вода подмыла дамбу на берегу реки Томь, вблизи одного из районов Белогорска — острова Старица. Под угрозой подтопления - около 70 жилых домов. Для экстренной эвакуации спасатели подготовили  пункты временного размещения, и по дворам обходят жителей. 

Те, кто согласился оставить свои дома, забирают вещи и домашних животных. Восстанавливать трехметровую насыпь сложно из-за сильного течения. В Амурской области введен режим ЧС, ливни не прекращаются уже несколько дней. Сотрудники МЧС мониторят обстановку с воздуха, передает "ТВ Центр".

К приходу большой воды готовятся и в Хабаровске, по прогнозам синоптиков, на регион надвигается мощный циклон. Надежность водозащитных сооружений проверяют и в Комсомольске-на-Амуре. С воздуха видно, что пойма малых рек уже полностью затоплена, но пока угрозы для жителей нет. Впрочем, специалисты предупреждают, что резкий подъем воды ожидается в ближайшие дни.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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