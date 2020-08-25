Бывший судья предположил последствия странных оправданий Ефремова

Юрист рассказал, чем актеру грозят версии об "инопланетянах"

Экс-судья Александр Меликов, специализировавшийся на делах при ДТП, объяснил, что версии об "инопланетянах" за рулем машины Михаила Ефремова могут серьезно повлиять на приговор актера.

По словам юриста, если бы артист изначально полностью признал вину и раскаялся, то уже через 1,5-2 года мог бы вновь оказаться на свободе. Меликов отметил, что после смертельного ДТП Ефремов записал видео с извинениями, которое увидела вся страна, и это было "единственно возможной тактикой". Юрист предположил, что это могло бы актеру помочь не только сократить срок, но сохранить лицо и вернуться в карьеру после освобождения, передает Legal.Report.

"Но в дело вступил адвокат Пашаев — и началось. Приличный гонорар получен и его надо отрабатывать. А как, если не обещанием оправдательного приговора? И вот пошли версии чуть ли не об инопланетянах за рулем. Если бы процесс продолжался в таком ключе, то приговор, как я считаю, — около десяти лет лишения свободы в колонии общего режима и мифическая надежда на УДО после пяти лет отбывания наказания", - считает бывший судья.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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