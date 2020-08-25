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Бывший судья предположил последствия странных оправданий Ефремова

08:30
  • вторник
  • 25 августа 2020

Юрист рассказал, чем актеру грозят версии об "инопланетянах"

Экс-судья Александр Меликов, специализировавшийся на делах при ДТП, объяснил, что версии об "инопланетянах" за рулем машины Михаила Ефремова могут серьезно повлиять на приговор актера.

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По словам юриста, если бы артист изначально полностью признал вину и раскаялся, то уже через 1,5-2 года мог бы вновь оказаться на свободе. Меликов отметил, что после смертельного ДТП Ефремов записал видео с извинениями, которое увидела вся страна, и это было "единственно возможной тактикой". Юрист предположил, что это могло бы актеру помочь не только сократить срок, но сохранить лицо и вернуться в карьеру после освобождения, передает Legal.Report.

"Но в дело вступил адвокат Пашаев — и началось. Приличный гонорар получен и его надо отрабатывать. А как, если не обещанием оправдательного приговора? И вот пошли версии чуть ли не об инопланетянах за рулем. Если бы процесс продолжался в таком ключе, то приговор, как я считаю, — около десяти лет лишения свободы в колонии общего режима и мифическая надежда на УДО после пяти лет отбывания наказания", - считает бывший судья.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом. Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП.

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