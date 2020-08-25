Беспорядки, поджоги и стычки с полицией: протесты охватили еще один город в США

Жители города Кеноша вышли на улицы после ранения полицейским афроамериканца

Новый очаг уличных волнений появился на карте США. Беспорядки вспыхнули в городе Кеноша, штат Висконсин, после того, как полицейские ранили там афроамериканца Джейкоба Блейка, передает "ТВ Центр".

Это произошло в воскресенье, но уличные протесты все еще набирают обороты. Активисты движения за права темнокожих проявляют агрессию по отношению к правоохранителям, поджигают административные здания и машины городских служб. В городе введён комендантский час.

Негодование демонстрантов вызывает тот факт, что до сих пор неизвестно, по какой причине полицейские открыли огонь по 29-летнему Блейку. У патрульных не было на себе нательных камер. По словам мэра города, их просто не успели закупить.

Массовый митинг в поддержку протестующих в Кеноше прошёл и в Нью-Йорке на Таймс-сквер.

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