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Российские военные помогли сирийским школьникам приехать на экзамены

08:33
  • вторник
  • 25 августа 2020

Некоторые подростки два года не могли получить аттестаты

В сирийский город Алеппо, чтобы сдать экзамены по окончании девятого класса, приехали тысячи школьников из недавно освобожденных от боевиков районов одноименной провинции.

В том числе из города Манбидж, который контролируют курдские формирования. Школу там некоторые подростки окончили еще два года назад, но не имели возможности получить аттестаты. Вопрос сдвинулся с мертвой точки только после того, как к переговорам подключился Российский центр по примирению враждующих сторон, передает "ТВ Центр". Наши военные обеспечили и сопровождение проезда подростков в Алеппо.

После сдачи экзаменов они смогут поступить в вузы и колледжи или продолжить обучение в старшей школе в родных городах.

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