В России выявили нарушения при начислении пенсий

Тысячи пенсионеров пострадали

Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России. Из-за них доплаты к пенсиям не начислили более чем в 53% случаях за последние два года.

Главная проблема заключается в том, что на одного пенсионера ошибочно открывают два и более счетов. В основном это происходит из-за того, что граждане неправильно заполняют анкеты. В этом случае пенсия назначается на основании данных о страховых взносах только одного счета, в результате чего пенсия уменьшается.

"В дальнейшем при объединении счетов размеры пенсий корректировались с момента слияния данных. При этом доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан", - приводит ТАСС выдержку из отчета Счетной палаты.

Еще одна распространенная ошибка в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде связана с тем, что несколько граждан получают один и тот же СНИЛС.

Иногда пенсии занижают из-за того, что в Пенсионном фонде не указывают на счетах данные о смене фамилии. Чаще всего от таких ошибок страдают женщины, вышедшие замуж.

По данным Счетной палаты, за три года Пенсионный фонд объединил счета у 89,8 тысячи пенсионеров. Не исключено, что все они недополучили пенсии.

По итогам проверки пенсионерам доплатили 2,2 миллиона рублей.

Кроме того, Счетная палата узнала, что территориальные органы Пенсионного фонда нередко продолжают выплачивать пенсии после смерти людей. Речь идет о сотнях миллионов рублей.

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей", - говорится в документе.

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