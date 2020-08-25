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Устарели: британская армия откажется от танков

08:44
  • вторник
  • 25 августа 2020

У руководства ВС страны появились другие планы

Великобритания не исключает полный отказ от танков в рамках программы по модернизации вооруженных сил.
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Как пишет издание Times, 227 танков Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты Warrior британских вооруженных сил признаны устаревшими и поэтому требуют больших затрат на их обновление.

В Минобороны страны считают, что выгоднее вкладывать деньги в развитие кибервооружение и космические технологии, так как характер методов ведения боевых действий за последнее время сильно изменился.  

"При этом остается возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии танк Leopard 2. Великобритания выясняет мнение партнеров по НАТО по предложению об отказе от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс", - пишет газета. (Цитата на РИА Новости).

В Лондоне считают, что было бы правильным сделать ставку на лидерстве в штурмовой авиации. ВС страны смогут предложить союзникам вертолеты Apache, а также тяжелые вертолеты-заправщики и вертолеты-разведчики.

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