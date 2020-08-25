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Как позвонить по телефону, если нет сети

08:39
  • вторник
  • 25 августа 2020

Совершить звонок можно даже без SIM-карты

Эксперт Денис Кусков рассказал, что позвонить с мобильного телефона можно даже в том случае, когда в нем отсутствует SIM-карта или нет сигнала сотовой связи. Однако для этого предварительно придется установить специальные приложения, которые работают от Wi-Fi.

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"Особенность этих приложений в том, что с помощью них можно звонить не только на мобильные номера, но и на городские, - сообщил специалист.

Также при помощи Wi-Fi можно позвонить через некоторые популярные мессенджеры, среди которых WhatsApp и Telegram. При этом чтобы дозвониться до нужного человека, нужно быть уверенным, что у него также установлен выбранный мессенджер, передает агентство "Прайм".

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