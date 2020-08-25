В АТОР рассказали, когда смогут полностью открыть границы

Сейчас Россияне могут свободно летать только в Великобританию и Турцию

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин предположил, когда может произойти полное открытие границ и возобновление полетов по всем зарубежным направлениям.

Горин считает, что надеяться на полномасштабное возобновление авиасообщения стоит не раньше следующего года. Эксперт подчеркнул, что российское Министерство транспорта ведет переговоры не менее чем с 30 странами, но об открытии границ пока говорить рано.

"Вопрос открытия международного авиасообщения – это компетенция оперативного штаба, оценка происходит на основании эпидемиологической ситуации и принципов взаимности. Пока открыты только две страны для прямых перелетов на регулярной основе – это Турция и Великобритания", - заявил вице-президент АТОР. Он добавил, что самолеты из России летают и в Швейцарию, однако попасть туда могут только люди с медицинской, рабочей или учебной визой.

Горин добавил, что ряд стран снова начинает вводить ограничения в свете ухудшения эпидемиологической ситуации. Это усложняет процесс открытия границ, передает Радио Sputnik.

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