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Названы самые эффективные способы борьбы с морщинами

09:09
  • вторник
  • 25 августа 2020

Дерматолог поделилась секретами

Руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева рассказала, как предотвратить появление морщин. 
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По словам специалиста, есть два типа морщин - мимические, которые образуются даже у детей, когда они смеются или хмурятся, и статические, возникающие с годами. Второй тип морщин появляется из-за того, что в организме уменьшается уровень коллагена - белка, который обеспечивает коже упругость. С возрастом кожа обезвоживается, в результате чего образуются морщины. 

Самый простой способ отсрочить появление статических морщин заключается в том, чтобы увлажнять кожу кремами и специальными масками. Чем тоньше и чувствительнее кожа, тем раньше необходимо пользоваться косметикой. 

Второй способ, весьма оригинальный, связан с контролем эмоций. Человек должен усилием воли ограничить свою мимику - реже смеяться или хмуриться. 

Третий вариант - уколы ботулотоксина. "Инъекционные методики так развиты, поскольку это быстрый способ выключить мимику, - сказала Светлана Жабоева radiosputnik.ria.ru. - Такие инъекции можно проводить и в молодом возрасте с целью профилактики появления морщин. Молодым людям нужны меньшие дозировки, и они позволят как можно дольше избегать морщин на лице".

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