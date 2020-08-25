Решение Ефремова продолжать работу с Пашаевым назвали ошибкой

Ранее актер заявил о желании найти более сильного защитника

Михаил Ефремов вновь заявил о желании сотрудничать с адвокатом Эльманом Пашаевым. На прошлой неделе в ходе судебного заседания актер заявил, что его не устраивает Пашаев, и он хочет найти защитника "посильнее". После этого многие предположили, что отказ от Пашаева – всего лишь хитрый ход, чтобы затянуть судебные разбирательства.

Адвокат Александр Арутюнов рассказал, как суд может отреагировать на подобное "непостоянство" Ефремова. Юрист подчеркнул, что в законе нет упоминаний о том, что подсудимый не может вновь начать сотрудничество с защитником, от которого ранее отказался, передает Радио Sputnik.

"Закон не запрещает, а значит, Ефремов имеет право так поступить. С другой стороны, мы все люди, и это раздражает и председательствующего по делу судью, и других участников процесса. Это лишь раздражение, которое не должно влиять на решение, которое будет принято по этому делу. Но мне кажется, что этот отказ и возврат к адвокату – это ошибка Ефремова. Очень похоже на затягивание процесса. Об этом Ефремову напомнят", - считает Арутюнов.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Согласно версии следствия, Ефремов находился за рулем в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Захарова. На время следствия артист находится под домашним арестом.

Изначально актер признал свою вину, однако в последствии защита решила выбрать тактику уклонения от признания ответственности за ДТП. Следующее слушание по делу Ефремова перенесли на 31 августа из-за отказа актера от услуг своего адвоката. Однако в последствии Ефремов заявил о желании вновь сотрудничать с Эльманом Пашаевым.

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