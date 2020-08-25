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Повторно заболевшего коронавирусом главу Тувы увезли в Москву

09:10
  • вторник
  • 25 августа 2020

Последний раз он лечился от COVID-19 три месяца назад

Глава Тувы Шолбан Кара-оол направлен в Москву для дополнительного обследования в связи с повторным заболеванием COVID-19.
В ВОЗ рассказали о возможности повторного заражения коронавирусом

На данный момент его состояние расценивается как стабильное и удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Накануне Шолбан Кара-оол сообщил о том, что заболел коронавирусом второй раз за три месяца и что болезнь теперь протекает по-другому. В прошлый раз он попал в больницу 25 мая.

"Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды <…> Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения", - рассказал он к жителям Тувы.

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