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Сколько должен весить портфель первоклассника

09:30
  • вторник
  • 25 августа 2020

Для учеников разного возраста положена разная нагрузка

В Роспотребнадзоре предупредили, что вес ежедневного комплекта школьных принадлежностей и учебников у первоклассника должен составлять не более полутора килограммов. Это же правило относится и к ученикам вторых классов.
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"Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов - не более 2 килограммов; пятых-шестых классов - не более 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов - не более 3,5 килограмма; девятых-одиннадцатых классов - не более 4 килограммов", - сообщили в ведомстве.

Свои характеристики есть и для школьных портфелей. Для учеников начальной школы вес ранца не должен быть больше 700 грамм, а у учеников средних и старших классов – не более килограмма.

Школьные портфели должны быть изготовлены из прочной ткани, иметь водоотталкивающее покрытие, формоустойчивую спинку и светоотражающие элементы.

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