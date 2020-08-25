Макаров поделился снимком с новой возлюбленной

Он припал к ее ногам

48-летний актер Алексей Макаров опубликовал в Instagram пикантное фото, на котором он целует ноги неизвестной девушки.

"Я долго терпел, но далее терпеть не намеревался, всему есть пределы, хотел выступить и все сказать, наконец, всем, но мне опять затыкают рот", - написал Макаров.

Телеведущий Оскар Кучера пожелал актеру, чтобы его заставляли молчать только таким приятным образом.

Кто-то из подписчиков выразил мнение, что неизвестная обладательница стройных ножек беременна. "Да, тройней, - отреагировал на это странное предположение Макаров, - ваша проницательность сродни вашим умственным способностям, вам однозначно в МВД работать".

Когда артиста спросили, у чьих ног он расположился, Макаров ушел от ответа.

- Какая трогательная фотография. И вообще, когда мужчина любит - это всегда трогательно, - пишут в Сети.

- Красиво рот закрыть - не запретишь.

- Кто-то все-таки сел на шею.

- Прекрасный кляп, я считаю!

- Плевать на всех! Счастливы - Вы! И это главное! Жизнь скоротечна.

11 августа Макаров опубликовал видео, на котором он катает на велосипеде смеющуюся девушку. Поклонники начали гадать, кто это. Неужели 10-летняя дочка? В ответ актер начал шутить, что в кадр попала его внучка, которой у него, как известно, нет. Некоторые фанаты узнали в девушке 28-летнюю актрису Анастасию Акатову. Возникло предположение, что Макаров и Акатова встречаются, несмотря на солидную разницу в возрасте.

Напомним, что Алексей Макаров, сын актрисы Любови Полищук, был официально женат три раза. Гражданская жена - актриса Виктория Богатырева - родила от него дочь Варвару.

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