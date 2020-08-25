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Макаров поделился снимком с новой возлюбленной

09:50
  • вторник
  • 25 августа 2020

Он припал к ее ногам

48-летний актер Алексей Макаров опубликовал в Instagram пикантное фото, на котором он целует ноги неизвестной девушки. 
Алексей Макаров показал, как сейчас выглядит дочь Любови Полищук

"Я долго терпел, но далее терпеть не намеревался, всему есть пределы, хотел выступить и все сказать, наконец, всем, но мне опять затыкают рот", - написал Макаров.

Телеведущий Оскар Кучера пожелал актеру, чтобы его заставляли молчать только таким приятным образом. 

Кто-то из подписчиков выразил мнение, что неизвестная обладательница стройных ножек беременна. "Да, тройней, - отреагировал на это странное предположение Макаров, - ваша проницательность сродни вашим умственным способностям, вам однозначно в МВД работать". 

Когда артиста спросили, у чьих ног он расположился, Макаров ушел от ответа. 

- Какая трогательная фотография. И вообще, когда мужчина любит - это всегда трогательно, - пишут в Сети. 

- Красиво рот закрыть - не запретишь. 

- Кто-то все-таки сел на шею. 

- Прекрасный кляп, я считаю! 

- Плевать на всех! Счастливы - Вы! И это главное! Жизнь скоротечна. 

11 августа Макаров опубликовал видео, на котором он катает на велосипеде смеющуюся девушку. Поклонники начали гадать, кто это. Неужели 10-летняя дочка? В ответ актер начал шутить, что в кадр попала его внучка, которой у него, как известно, нет. Некоторые фанаты узнали в девушке 28-летнюю актрису Анастасию Акатову. Возникло предположение, что Макаров и Акатова встречаются, несмотря на солидную разницу в возрасте. 

Напомним, что Алексей Макаров, сын актрисы Любови Полищук, был официально женат три раза. Гражданская жена - актриса Виктория Богатырева - родила от него дочь Варвару.

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