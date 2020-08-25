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В комитете Госдумы отвергли идею о переносе начала учебного года

09:53
  • вторник
  • 25 августа 2020

Ранее депутат Василий Власов предложил начать учебный год с октября

Учебный год должен начаться как принято – с 1 сентября, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. Он заявил, что пандемия коронавируса – вовсе не повод сдвигать начало учебы, россияне должны научиться жить с COVID-19.
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Идея перенести начало учебного года на 1 октября принадлежит депутату от ЛДПР Василию Власову. Депутат считает, что таким образом можно избежать новой вспышки инфекции.

"Лично я не согласен с этим предположением. Вирус с нами надолго, возможно, навсегда. И сейчас основной вопрос не в том, чтобы продлевать карантинные меры, а в том, чтобы научиться жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности", - уверен Менделевич.

Он добавил, что речь идет не только о коронавирусной инфекции COVID-19, но и обо всех вирусах, которые существуют в настоящее время или могут появиться в дальнейшем, передает РИА Новости.

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