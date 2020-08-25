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Кипр откроет границы для некоторых категорий россиян

09:50
  • вторник
  • 25 августа 2020

Попасть на остров смогут не все

С 28 августа Кипр откроет границы для некоторых категорий граждан, прибывающих из России.
В АТОР рассказали, когда смогут полностью открыть границы

Сейчас на Кипре в связи с эпидемиологической ситуацией действуют три категории – "А", "В" и "С". Россия попала в категорию "С", а это значит, что на территорию Кипра смогут въехать дипломаты, россияне с видом на жительство и те, кто постоянно проживают на острове, а также члены их семей.

Главное условие – проведение 14 дней в режиме самоизоляции, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. Кроме того, по прибытии россияне будут обязаны сдать тест на коронавирус или предоставить справку об отсутствии COVID-19, полученную не позднее, чем за три для до вылета. Все исследования жители России пройдут за свой счет.

Туристам из категории "В" при въезде на Кипр тоже необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, но уходить на обязательный карантин не надо. Гражданам стран категории "А" предъявлять справку вовсе не придется.

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